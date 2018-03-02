В Киеве школы и лицеи до 7 марта работать не будут

При этом во Львове подобные меры принимать отказались

В Киеве занятия в школах, профессиональных лицеях и университете имени Гринченко будут приостановлены до 7 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Учитывая решение Кризисного комитета при Минэнергоугля о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации, с 3 марта по 7 марта включительно будут приостановлены занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко", - говорится в сообщении.

Сегодня Министерство образования и науки Украины в связи с кризисной ситуацией в газоснабжении рекомендовало всем учебным учреждениям приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

В мэрии Львова заявили, что никаких официальных документов о необходимости ограничительных мер не получали, поэтому школы и детские сады города будут работать в обычном режиме.

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