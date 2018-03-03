Зачистка палаточного городка: Саакашвили собирает людей на митинг

Бывший президент Грузии предлагает провести марш "с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили предлагает провести 18 марта 2018 года марш после того, как сегодня утром разогнали палаточный городок под зданием парламента. Об этом он написал у себя в Facebook.



"Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку", - написал Саакашвили.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали еще семеро полицейских.

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