Минздрав настаивает на отстранении ректора медвуза Богомольца

Министерство продлило на две недели работу комиссии, проверяющей обстоятельства срыва экзамена по стоматологии в столичном медуниверситете

Ректор Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерина Амосова на время работы комиссии, которая проверяет надлежащее обеспечение проведения в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматологія", отстранена от исполнения обязанностей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

"На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого - обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Крок" в НМУ", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что подают апелляцию на недавнее решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Амосовой в должности ректора вуза.

"Подчеркиваем, что это определение (админсуда) - временная мера, а не окончательное решение по сути дела", - заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что еще 21 февраля 2018 года комиссия потребовала от медуниверситета и Центра тестирования предоставить копии документов о подготовке и организации экзамена.

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Однако, отмечают в Минздраве, более недели администрация НМУ отказывалась предоставлять необходимые документы и не допускала членов комиссии в ректорский корпус вуза.

"Только на девятый день работы комиссии Екатерина Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов о процедуре проведения экзамена и сотрудничестве с Центром тестирования", - подчеркнули в ведомстве.

"Учитывая значительный объем документов, Минздрав принял решение продлить работу комиссии еще на две недели - до 23 марта", - говорится в сообщении.

20 февраля 2018 года Минздрав отстранил ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при министерстве Ирину Булах якобы за то, что студенты НМУ не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок".

Амосова, в свою очередь, обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее руководства.

1 марта Окружной админсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора вуза. В Минздраве заявили, что обжалуют это решение в апелляционном порядке.

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