Корь в Украине пошла на убыль: за прошлую неделю 684 заболевших

По данным Минздрава, за прошлую неделю корью заболели 266 взрослых и 418 детей. Это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе

За прошлую неделю корью заболели 684 человека, в целом по Украине ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил заместитель гендиректора по надзору за инфекционными заболеваниями госучреждения Центр общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент LIGA.net.

"Ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась. По оперативным данным, за прошлую неделю корью заболели 684 человека из них 266 взрослых и 418 детей. Это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что всего с начала года корью заболели 6484 человека. Из них 2226 взрослых и 4258 детей. Госпитализированы 4421 человек, от осложнений умерли семь человек (пятеро детей и двое взрослых). Четверо детей и один взрослый умерли в Одесской области, один человек в Ивано-Франковской области, еще один ребенок - в Закарпатской области.

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