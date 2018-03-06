В прокуратуре объяснили, что искали в Исламском культурном центре

Правоохранители провели обыски в Киеве и Полтаве, в ходе которых изъяли до ста экземпляров "произведений, содержащих пропаганду культа насилия"

Прокуратура города Киева и Служба безопасности проводят расследование "по факту возможного распространения произведений, которые содержат пропаганду насилия". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



"В ходе досудебного расследования 6 марта 2018 года местной прокуратурой совместно с сотрудниками СБУ на основании постановлений суда проведены обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства на территории Киева и Полтавы", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяли "произведения, содержащие пропаганду культа насилия", а также "другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы". Всего было изъято 100 экземпляров, рассказали в пресс-службе.

6 марта 2018 годав 06:30 правоохранители прибыли в Исламский культурный центр в Киеве, чтобы провести обыск. В результате они якобы изъяли запрещенную литературу, которую, по словам муфтия Духовного управления мусульман Украины Саида Исмагилова, представители спецслужб подбросили. Он добавил, что сотрудники прокуратуры и СБУ прибыли на место обыска со своими понятыми. Из работников Центра на рабочем месте был только охранник.

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