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Во Львове угарным газом отравились три человека

08.03.2018 07:29
В одной из квартир дома с печным отоплением была закрыта вытяжка, поэтому специалисты предполагают, что причиной гибели стало отравление угарным газом
Во Львове угарным газом отравились три человека
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во Львове в двухэтажном доме были найдены тела трех человек, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"В двухэтажном доме на ул. Сигнивка, 46а обнаружены три тела без признаков жизни. Причины происшествия выясняются. Известно, что в этом доме печное отопление. Специалисты предполагают, что причиной гибели стало отравление угарным газом... В одной из квартир была закрыта вытяжка", - говорится в сообщении.

Среди погибших: мужчина 1965 года рождения, а также мужчина и женщина 1955 года рождения. Жертвой также стала собака.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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