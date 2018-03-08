Во Львове угарным газом отравились три человека

В одной из квартир дома с печным отоплением была закрыта вытяжка, поэтому специалисты предполагают, что причиной гибели стало отравление угарным газом

Во Львове в двухэтажном доме были найдены тела трех человек, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"В двухэтажном доме на ул. Сигнивка, 46а обнаружены три тела без признаков жизни. Причины происшествия выясняются. Известно, что в этом доме печное отопление. Специалисты предполагают, что причиной гибели стало отравление угарным газом... В одной из квартир была закрыта вытяжка", - говорится в сообщении.

Среди погибших: мужчина 1965 года рождения, а также мужчина и женщина 1955 года рождения. Жертвой также стала собака.

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