USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

На Закарпатье 15 марта будет выходным в честь Карпатской Украины

11.03.2018 23:40
Москаль дал распоряжение сделать выходным день создания Карпатской Украины
На Закарпатье 15 марта будет выходным в честь Карпатской Украины
Фото: ZakNEWS

На Закарпатье 15 марта будет выходным днем - такое распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

В этот день будут отмечать годовщину создания Карпатской Украины. 

"15 марта 1939 года - одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - сказал Москаль.

Рабочий день с четверга, 15 марта, рекомендовали перенести на одну из суббот апреля. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 