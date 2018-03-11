На Закарпатье 15 марта будет выходным в честь Карпатской Украины
11.03.2018 23:40
Москаль дал распоряжение сделать выходным день создания Карпатской Украины
Фото: ZakNEWS
На Закарпатье 15 марта будет выходным днем - такое распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
В этот день будут отмечать годовщину создания Карпатской Украины.
"15 марта 1939 года - одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - сказал Москаль.
Рабочий день с четверга, 15 марта, рекомендовали перенести на одну из суббот апреля.
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