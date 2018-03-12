Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине ожидаются дожди, ветер усилится до 15-20 м/с

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщает Укргидроментр.

"Украина 12 марта также попадает под влияние западной влажной циклоничности. Атмосферные фронты того циклона достигнут западных областей, а также Винницкой, Житомирской, Одесской, вечером коснутся Киевской области. Пройдут дожди", - отметили синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, ветер будет южного и юго-восточного направления, умеренный, до сильного.

"Вполне вероятны штормовые порывы до 15-20 м/с. Температура - самая высокая будет на западе, до + 9 + 14, на юге + 5 , + 10 градусов, в центре + 3, + 8 градусов, на востоке -1 ,+ 4 градуса, на севере + 2 , + 7 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве сегодня существенные осадки ожидаются вечером. "Однако в столице будет ветрено. Днем в понедельник до +6, +7 градусов. 13 - 15 марта осадки по всей Украине, будет влажная погода", - подчеркнула Диденко.

13 марта дожди пройдут на западе, севере, центре страны. Температура воздуха на западе +12 градусов, на севере и юге +7 градусов, на востоке +2 градуса. В Киеве +6 градусов.





14 марта дожди ожидаются по всей территории страны, кроме запада. Температура воздуха на востоке +4 градуса, на западе +12 градусов, на севере и юге +7 градусов, в центре +6 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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