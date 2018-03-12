Во Франции умер дизайнер Живанши

Основатель модного дома Givenchy скончался на 92 году жизни

Во Франции в возрасте 91 год умер дизайнер Юбер де Живанши. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

"Месье де Живанши скончался во сне 10 марта, его племянники и племянницы, а также их дети скорбят", - заявил изданию модельер Филипп Венет.

Живанши родился 20 февраля 1927 года, в возрасте 17 лет переехал в Париж. Там он поступил в Школу изящных искусств, а также работал ассистентом у модельеров.

В 1952 году Живанши основал модный дом Givenchy. Он создавал наряды для Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Греты Гарбо, Марлен Дитрих и Элизабет Тейлор.

Живанши является автором знаменитого черного платья Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани".

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