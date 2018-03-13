"Пургу несет": карикатура Ёлкина на слова Путина о Пескове

Президент РФ заявил, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря, но карикатурист Сергей Ёлкин считает иначе

Президент России Владимир Путин в одном из интервью признал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет иногда "пургу".

Российский лидер заявил, что не контролирует публичные высказывания Пескова. "Он (Песков, - ред.) несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - рассказал президент РФ.

Но карикатурист Deutsche Welle Сергей Ёлкин считает, что все же в администрации российского президента мало что происходит без ведома Путина.

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