Республиканцы не нашли доказательств связей Трампа с Россией

Демократы обвинили республиканцев в необъективности расследования

Республиканцы из Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США заявили, что по результатам проведенного ими расследования не обнаружено никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Россия пыталась влиять на выборы, распространяя пропаганду и ложные сообщения через социальные сети, признают республиканцы, но они отрицают, что Москва пыталась помочь Дональду Трампу выиграть выборы.

Демократы Конгресса США обвинили республиканцев в необъективности расследования, чтобы защитить президента и его соратников.

8 января 2018 года глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.

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