Умер известный телеведущий Олесь Терещенко
Известный журналист и телеведущий Олесь Терещенко скончался на 44-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега, редактор телеканала UA:Перший Юлия Спасокукоцкая.
По ее словам, Терещенко умер в понедельник вечером, 12 марта.
"В субботу (10 марта - ред.) навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался", - написала Спасокукоцкая.
Олесь Терещенко родился в 1975 году в Донецке. Высшее образование получил на факультете журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.
В 1997 году стал одним из первых ведущих программы новостей ТСН на телеканале 1+1, позднее возглавил там отдел международных новостей. В 2005-м получил почетное звание "Заслуженный журналист Украины".
С 2009 года Терещенко работал ведущим на Первом национальном телеканале (UA:Перший).
В августе 2017-го журналист сообщил, что болен раком, и попросил о финансовой помощи на лечение. В декабре того же года Терещенко заявил, что планирует вернуться на телевидение в 2018 году.
12 марта 2018 года в Москве умер известный актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков.
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