Минздрав планирует с апреля вводить услугу "электронный рецепт"

Услугу введут в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут

Министерство здравоохранения после апреля 2018 планирует ввести в действие услугу "электронный рецепт" в рамках программы "Доступные лекарства". Об этом сообщает Hromadske.tv.



Заместитель министра здравоохранения Роман Илык рассказал, что после апреля 2018-го запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта". Планируется, что его запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.

"Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся на амбулатории", - заявил Илык.

Он напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронические заболевания, в том числе язвенная болезнь, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он.

Читайте также: Программа "Доступные лекарства" в 2018 году расширится - Минздрав

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.