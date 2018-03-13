Минздрав планирует с апреля вводить услугу "электронный рецепт"
Министерство здравоохранения после апреля 2018 планирует ввести в действие услугу "электронный рецепт" в рамках программы "Доступные лекарства". Об этом сообщает Hromadske.tv.
Заместитель министра здравоохранения Роман Илык рассказал, что после апреля 2018-го запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта". Планируется, что его запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.
"Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся на амбулатории", - заявил Илык.
Он напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.
"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронические заболевания, в том числе язвенная болезнь, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он.
Читайте также: Программа "Доступные лекарства" в 2018 году расширится - Минздрав
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