В Раде объяснили, когда не нужно подтверждать группу инвалидности

Повторный осмотр также не нужно будет проходить тем, для кого срок наступает после достижения пенсионного возраста

Верховная Рада разрешила не подтверждать повторно группу инвалидности в случае ампутации конечности.

За изменения в статью 7 закона о реабилитации лиц с инвалидностью в Украине 7161 во втором чтении и в целом проголосовал 281 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что группа инвалидности будет устанавливаться без указания срока повторного осмотра для тех, у кого выявлены необратимые нарушения функций организма, в том числе ампутация конечности.

Также повторный осмотр не нужно будет проходить тем, для кого срок такого осмотра наступает после достижения пенсионного возраста. Помимо этого, если человек по состоянию здоровья не может прийти на осмотр, чтобы установить инвалидность, такой осмотр будет проводиться на дому.

В первом чтении планировалось предоставить возможность не проходить повторный осмотр только участникам АТО.

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