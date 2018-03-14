Одесский облсовет отказался назначить Ройтбурда директором музея

За кандидатуру художника проголосовали только 28 депутатов, а для назначения Ройтбурда директором Художественного музея необходимо было 44 голоса

Одесский областной совет отказался назначать живописца Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея несмотря на его победу в конкурсе. Об этом сообщает местное издание Думская.net.

За кандидатуру Ройтбурда проголосовали только 28 депутатов при необходимых 44 голосах.

В защиту мастера выступили депутаты Александр Остапенко и Мария Гайдар. Последняя признала, что современное искусство в какой-то степени провокационно, однако не депутатам давать ему оценку. "Мы в этом ничего не понимаем, а он туда идет не рисовать, а руководить", - заявила Гайдар.

Как сообщает издание, против выступили депутаты от Оппозиционного блока, которых возмутило то, что художник назвал события 2 мая 2014 года "днем победы". Депутат Виталий Саутенков заявил, что Ройтбурд якобы "нечист на руку" и "имеет грехи в прошлом". Кроме того, он обвинил художника в использовании нецензурной брани, хотя и не стал отрицать его таланта. "Также депутат опустился до упоминания известного фейка о том, что один из самых успешных живописцев страны пишет свои картины при помощи фекалий", - пишет издание.

"У меня нет в коллекции картин Александра Ройтбурда. Я не могу… Что-то мне нравится, а что-то нет. После проведенного конкурса количество грязи, вылитой на него, не имеет ничего общего с адекватностью. При этом никто не обговаривал его программу. Но это менеджер с мировым именем", - подытожил глава облсовета Максим Степанов.

Собрание к сего словам не прислушалось.

6 декабря 2017 года комиссия выбрала Александра Ройтбурда новым директором Одесского художественного музея.

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