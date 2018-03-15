Роман Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки

В романе "Интернат" речь идет о жизни учителя украинского языка во время начала войны в Донбассе

Роман "Интернат" украинского писателя Сергея Жадана в переводе на немецкий язык Сабине Штёр и Юрия Дуркота получил премию Лейпцигской книжной ярмарки. Об этом сообщается в Twitter мероприятия.

"Интернат" был опубликован в прошлом году. Издание признали лучшей книгой 24-го Форума издателей в номинации "Современная украинская проза", сообщает Радио Свобода.

В романе "Интернат" рассказывается о жизни учителя украинского языка во время начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Лейпцигская книжная ярмарка - вторая по величине после Франкфуртской книжной ярмарки. Проводится ежегодно в середине марта. Была основана в XVII веке.

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Ранее сообщалось, что поэт и прозаик Сергей Жадан стал лауреатом премии имени Василия Стуса за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

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