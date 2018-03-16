Лучший дворник Львова отправится в тур по Европе
Победитель конкурса на лучшего дворника Львова Мирослав Новоставский вместе с женой получил от городского совета путевку в тур по Европе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Конкурс проведен по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
Голосование проходило на Facebook-странице "Горячая линия города Львова". На звание лучшего дворника претендовали более 100 кандидатов.
Победитель Мирослав Новоставский работает в ЛКП "Южное" уже четыре года. За него проголосовали 130 человек. Кроме путевки на автобусный тур на двоих "Уикенд в Европе: Краков, Прага, Вена и Будапешт" он получит денежную премию.
Также горсоветом были отмечены еще 5 дворников в других районах.
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