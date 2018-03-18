Телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма
18.03.2018 19:58
Инцидент произошел 16 марта в программе "Холостяк". Телеканал сегодня заявил, что это была ошибка, а не официальная позиция
Украинский телеканал СТБ в эфире одной из программ показал карту Украины без Крыма, сообщает Крым.Реалии.
Инцидент произошел 16 марта в программе "Холостяк".
В своем Facebook телеканал сегодня принес извинения и заявил, что это была "техническая ошибка, а не официальная позиция канала СТБ о государственных границах Украины". Представители канала также сообщают, что ошибка уже исправлена.
16 марта в СБУ заявили, что в пограничном районе Сумской области прекратили ретрансляцию в запрещенных в Украине российских телевизионных каналов.
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