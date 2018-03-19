Уровень радбезопасности в зоне ЧАЭС существенно улучшен - Семерак

Завершается строительство хранилища для отработанного ядерного топлива

Уровень радиационной безопасности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС существенно повышается. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время пресс-конференции, передает УНИАН.

По словам министра, улучшение экологических показателей произошло благодаря тому, что над четвертым энергоблоком ЧАЭС, разрушенным в 1986 году в результате аварии, был построен новый безопасный конфайнмент (НБК). Сейчас завершаются работы по введению этого объекта эксплуатацию.

Также подходит к концу строительство хранилища для отработанного ядерного топлива ЧАЭС.

Читайте также: Саркофаг над ЧАЭС накрыли герметичной мембраной

В ноябре 2016 года реактор Чернобыльской АЭС накрыли новым саркофагом. Новый безопасный конфайнмент (НБК) - самое подвижное сооружение в мире, которое оснащено уникальными технологиями и системами. Высота Арки равна 110 м, длина - 150 м, ширина - 260 м и вес более 31 тыс. тон. Власти заявляют, что новое сооружение прослужит 100 лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.