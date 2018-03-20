В Украине опять ожидается снегопад: карта

В Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях прогнозируют сильные осадки

В ближайшие два дня в Украине ожидается снегопад. Об этом сообщает Укргидрометцетр.

Температура воздуха днем опустится до -6 градусов.

Сильный снег ожидается в Винницкой и Кировоградской областях, в Днепропетровской, Николаевской и Одесской - сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед.

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