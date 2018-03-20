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Дело РФ: Юристы Трампа передали документы Мюллеру

20.03.2018 08:09
Юристы сделали это с целью максимально сократить возможное собеседование президента США с Мюллером
Дело РФ: Юристы Трампа передали документы Мюллеру
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Адвокаты президента США Дональда Трампа передали спецпрокурору ФБР Роберту Мюллеру документы из Белого дома в деле о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Юристы обеспокоены тем, что Трамп, "у которого есть склонность к ошибочным утверждениям", будет уязвим во время собеседования с Мюллером, поэтому передали короткие резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по нацбезопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

Таким образом они максимально хотят ограничить возможное собеседование Трампа с Мюллером.

5 марта 2018 года сообщалось, что  Мюллер запросил письма и документы у Трампа, а также его советников с 2015 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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