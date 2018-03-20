В ООН предупредили о глобальной нехватке чистой воды к 2050 году

В организации предлагают использовать экологически чистые проекты для решения проблем управления водными ресурсами

Водоемы планеты становятся все более загрязненными, и эксперты предупреждают о дальнейшем ухудшении качества воды. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Мы должны освоить новые подходы к использованию водных ресурсов, чтобы справиться с проблемами, связанными с ростом населения и изменением климата. Если не принять мер, то к 2050 году около пяти миллиардов человек будут проживать в регионах, которые плохо обеспечены водой", - заявила, представляя доклад в Бразилии, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В ООН предлагают не ограничиваться строительством очистных сооружений и оросительных каналов, а использовать экологически чистые проекты для решения проблем управления водными ресурсами. Речь, в частности, идет об увеличении площади лесных насаждений, улучшении качества почвы и использовании дождевой воды.

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