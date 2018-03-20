В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога

Носорог умер в возрасте 45 лет

В кенийском заповеднике умер последний в мире самец редкого северного белого носорога по имени Судан. Об этом сообщается в Twitter заповедника Ол Педжета.

"С большой печалью заповедник Ол Педжета и зоопарк Двур-Кралове объявляют, что Судан, последний в мире самец белого северного носорога, в возрасте 45 лет, умер в Ол Педжета в Кении 19 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Носорога усыпили после долгой болезни. В мире остались только две самки этого подвида. Единственная надежда на сохранение этого подвида - разработать метод оплодотворения с использованием яйцеклеток двух оставшихся самок и сохранившейся спермой северного белого носорога.

Читайте также: В Красную книгу Украины внесли лося

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.