Ученые выяснили происхождение межзвездного астероида Оумуамуа

По мнению астрономов, первое тело, прилетевшее к Солнцу от другой звезды, могло сформироваться в далекой двойной системе

Астрономы изучили происхождение межзвездного астероида Оумуамуа и выяснили, что первое тело, прилетевшее к Солнцу от другой звезды, могло сформироваться в далекой двойной системе. Об этом сообщает Naked Science.

Астрономы обнаружили, что замеченный во внутренних областях Солнечной системы объект, который поначалу привлек внимание своей странной траекторией и большой скоростью, залетел к нам из системы другой звезды. И хотя объект 1I/Оумуамуа успел удалиться раньше, чем представился шанс изучить его физические характеристики, он стал первым межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе. Впрочем, шансы еще будут: по текущим оценкам, нас посещают тысячи таких тел каждый год.

Вопросом их происхождения заинтересовались Алан Джексон и его коллеги из Университета в Скарборо (Торонто), статья которых опубликована журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые отмечают, что в планетных системах, подобных Солнечной, случайная игра гравитации также способна выбрасывать небольшие тела в межзвездное пространство. Однако среди них будут доминировать кометы: в сравнении с астероидами, они слабее притягиваются к звезде и обладают менее устойчивыми орбитами. С другой стороны, спектр Оумуамуа указал, что он является каменистым астероидом, да и никаких характерных признаков комет при пролете в окрестностях Солнца у него не появилось.

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Ученые предполагают, что в общем пуле таких небольших межзвездных странников Галактики должны доминировать тела, выброшенные не зрелыми системами, а молодыми, - ранние объекты газопылевых облаков, результаты столкновения зародышей планет. А если речь идет о тесной двойной звездной системе с ее переменчивыми гравитационными полями, то она выбрасывает каменистых тел в количестве, сравнимом с ледяными кометами. Из такой системы, считают Джексон и его соавторы, скорее всего, прилетел к нам и Оумуамуа.

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