Депутаты не смогли утвердить план работы, в Раде перерыв

Спикер несколько раз ставил на голосование проект повестки дня, но он ни разу не набрал необходимых 226 голосов

Верховная Рада не приняла проект постановления №8063 о повестке дня восьмой сессии. За проголосовали 199 депутатов при 226 необходимых, сообщает корреспондент LIGA.net.

Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в пленарном заседании для консультаций. "Мы не можем продолжить нашу работу. Я прошу лидеров фракций собраться в моем кабинете для консультаций", - сказал он.

Проект повестки дня включает более 2900 законопроектов, в том числе по вопросам нацбезопасности и обороны. Спикер несколько раз ставил на голосование проект, пообещав включить в повестку дня документы, на которых настаивали группы Возрождение и Воля народа. Но проект постановления ни разу не набрал необходимых 226 голосов.

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