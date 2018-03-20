Президент Польши не приедет на открытие ЧМ по футболу в России

Анджей Дуда так и не поздравил Владимира Путина с победой на виборах президента РФ

Президент Польши Анджей Дуда не будет принимать участие в торжественном открытии предстоящего в России чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава кабинета польского президента министр Кшиштоф Щерский, передает Польское радио.

"Вчера президент принял решение о том, что не примет участие в торжественной церемонии открытия в России мирового первенства по футболу", - сообщил он.

Щерский добавил, что Дуда до сих пор не поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в воскресенье президентских выборах, но, возможно, он направит российскому лидеру официальные поздравления по случаю инаугурации очередного президентского срока.

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