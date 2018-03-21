Кабмин отменил оформление внутренних паспортов-книжечек

Соответствующее решение было принято на заседании 21 марта

Кабинет министров отменил возможность оформления внутреннего паспорта гражданина в форме книжечки. Соответствующее решение было принято на заседании 21 марта, передает Громадське.

Из постановления "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признание недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины" изъяли норму, которая позволяла оформлять паспорт в виде книжечки.

В Кабмине объяснили, что подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

По данным ГМС, программа замены бумажных паспортов на ID-карточки рассчитана на пять лет: с 2017 до 2022 года. За это время произойдет окончательное урегулирование оборота электронных документов, будут скорректированы все электронные базы, установлено оборудование как для изготовления паспортов, так и для считывания информации. К 2023 году бумажные паспорта должны выйти из оборота.

Главным мотивом введения ID-паспортов является безопасность общества, защита от подделки и кражи личности (Identity theft).

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Ранее сообщалось, что украинский паспорт поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира.

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