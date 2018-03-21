На украинскую станцию в Антарктиде отправляются две экспедиции
Завтра, 22 марта, в Антарктиду отправятся две украинские экспедиции. Одна, в состав которой вошли 12 человек - семь ученых и пять технических работников, проведет на станции Вернадского целый год. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
И.о. начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что в 2018-ом годовая экспедиция в Антарктиду станет последней, состоящей исключительно из мужчин. Женщин собираются включить в состав следующей летней экспедиции.
Участники экспедиции будут проводить метеорологические, биологические и геофизические исследования: продолжат наблюдения за изменением климата, состоянием озоновой дыры, будут изучать изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяции пингвинов.
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