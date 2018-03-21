На украинскую станцию в Антарктиде отправляются две экспедиции

В состав следующей летней экспедиции собираются включить женщин

Завтра, 22 марта, в Антарктиду отправятся две украинские экспедиции. Одна, в состав которой вошли 12 человек - семь ученых и пять технических работников, проведет на станции Вернадского целый год. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

И.о. начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что в 2018-ом годовая экспедиция в Антарктиду станет последней, состоящей исключительно из мужчин. Женщин собираются включить в состав следующей летней экспедиции.

Участники экспедиции будут проводить метеорологические, биологические и геофизические исследования: продолжат наблюдения за изменением климата, состоянием озоновой дыры, будут изучать изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяции пингвинов.

Читайте также: Украинская экспедиция в Антарктике проведет 5 новых исследований

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.