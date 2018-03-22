Участникам АТО будут оплачивать учебу: Порошенко подписал закон

Законопроект № 2300-VIII позволяет полностью или частично оплатить из госбюджета учебу в вузе участникам АТО и их детям

Президент Петр Порошенко подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц, получивших инвалидность вследствие войны, и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон № 2300-VIII был принят Верховной Радой 27 февраля 2017 года.

Он направлен на обеспечение единых принципов предоставления участникам боевых действий (независимо от оснований предоставления соответствующего статуса), лицам с инвалидностью вследствие войны и детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Господдержка будет предоставляться в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками; бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; бесплатного проживания в общежитии; других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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