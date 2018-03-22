В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: шестеро погибших

В полиции утверждают, что угрозы для граждан больше нет

В Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает издание Novinky.

Еще двое получили травмы. Взрыв произошел в 10:00.

"Это был взрыв, а не пожар. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжелораненых", - сообщили в пожарной службе Центральной Богемии.

В полиции утверждают, что угрозы для граждан нет. Причины взрыва пока выясняются.

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