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В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: шестеро погибших

22.03.2018 13:56
В полиции утверждают, что угрозы для граждан больше нет
В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: шестеро погибших
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает издание Novinky.

Еще двое получили травмы. Взрыв произошел в 10:00.

"Это был взрыв, а не пожар. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжелораненых", - сообщили в пожарной службе Центральной Богемии.

В полиции утверждают, что угрозы для граждан нет. Причины взрыва пока выясняются.

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