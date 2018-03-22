Холодницкий опроверг слухи об отставке: "Без меня меня женили"

Глава САП подтвердил, что три недели назад в его кабинете обнаружили устройство, похожее на те, что используются для прослушивания

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отвергает слухи о своей отставке. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Два дня назад была очень хорошая медийная акция, я следил за этими событиями, читая новости. Сначала я читал, что ухожу в отставку, потом в отпуск: сначала до ​​Пасхи, потом до мая. Знаете, без меня меня женили. Еще раз подчеркиваю, я сейчас нахожусь с рабочим визитом в Брюсселе, САП и НАБУ работают вместе. В понедельник у меня совещания будут по актуальным нашим производствам", - сказал Холодницкий 22 марта в Брюсселе, где он находится с визитом.

Он подтвердил, что три недели назад в его кабинете обнаружили устройство, похожее на те, что используются для прослушивания. Холодницкий заявил, что сейчас ожидает информации, что это было за устройство, кому оно принадлежит и кто был инициатором его установки.

"Если кто-то хочет меня таким образом побудить к каким-то действиям, отставкам или чему-нибудь другому: не дождетесь... Я настроен на работу, на результаты НАБУ и САП ... Шантажировать меня не надо, я буду делать свою работу, даже если останусь один на один со всеми", - добавил руководитель САП.

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