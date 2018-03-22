В Черновцах загорелся транспортный колледж: фото, видео

Пожар удалось локализировать чуть больше чем за час, а над полной ликвидацией огня еще работают

В Черновцах горит помещение транспортного колледжа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 марта в 11:48 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения города Черновцы", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 13:06, над ликвидацией пожара работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава и службы взаимодействия.



Видео: Youtube



Фото: пресс-служба ГСЧС

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