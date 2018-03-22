Должников по алиментам лишили права голоса при выезде ребенка

Теперь на границе достаточно предъявить справку госисполнителя о задолженности свыше 6 месяцев

Человек, имеющий задолженность по выплате алиментов свыше 6 месяцев, лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу. Об этом он сообщил в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Обращаем ваше внимание на еще одну важную новацию закона #ЧужихДітейНеБуває: если должник не платит алименты больше 6 месяцев, то он лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу", - отметил Петренко.

Министр добавил, что теперь на границе достаточно будет предъявить справку госисполнителя о задолженности установленного образца.

Министр отмечает, что такая справка выдается в течение 10 дней по требованию взыскателя и действительна в течение одного месяца со дня выдачи.

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Министерство юстиции в 2017 году взыскало более 450 млн грн задолженности с неплательщиков алиментов в пользу украинских детей.

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