USD:  26.17  26.49   EUR:  32.13  32.71  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Должников по алиментам лишили права голоса при выезде ребенка

22.03.2018 17:08
Теперь на границе достаточно предъявить справку госисполнителя о задолженности свыше 6 месяцев
Должников по алиментам лишили права голоса при выезде ребенка
Павел Петренко

Человек, имеющий задолженность по выплате алиментов свыше 6 месяцев, лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу. Об этом он сообщил в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко

"Обращаем ваше внимание на еще одну важную новацию закона #ЧужихДітейНеБуває: если должник не платит алименты больше 6 месяцев, то он лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу", - отметил Петренко.

Министр добавил, что теперь на границе достаточно будет предъявить справку госисполнителя о задолженности установленного образца. 

Министр отмечает, что такая справка выдается в течение 10 дней по требованию взыскателя и действительна в течение одного месяца со дня выдачи.

etrenko.jpg

Читайте также: Минюст хочет повысить размер минимальных алиментов на детей

Министерство юстиции в 2017 году взыскало более 450 млн грн задолженности с неплательщиков алиментов в пользу украинских детей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 