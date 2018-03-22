В Восточной Гуте в результате авиаудара погибли 19 мирных жителей

Правозащитники отмечают, что обстрел ведут подконтрольные Башару Асаду войска

В результате авиаударов по городу Замалка в Восточной Гуте, Сирия, по меньшей мере 19 мирных жителей погибли. Еще более 40 человек получили ранения, сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.

Правозащитники отмечают, что обстрел ведут сирийские правительственные войска, подконтрольные Башару Асаду.

С середины февраля в Восточной Гуте погибли более 1500 мирных жителей. Правительственные войска Сирии контролируют 80% территории региона.

19 марта 2018 года при авиаударе по школе в Восточной Гуте погибли не менее 16 детей, более 50 человек получили ранения. По словам экспертов оппозиционного Сирийского наблюдательного советп по правам человека, погибшие прятались в подвале здания от бомбардировок.

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