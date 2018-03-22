В МОН сказали, откуда чаще всего едут учиться в Украину

В украинских вузах обучается 66 310 студентов из других стран

Почти треть иностранных студентов приезжают учиться в Украину из постсоветских государств, а в 2017 году лидерство по количеству студентов в украинских вузах перешло к Индии. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

За 2016-2017 годы количество украинских вузов, где учатся иностранцы, выросло с 185 до 228. В 2017 году было выдано 39 905 приглашений на обучение - это вдвое больше, чем в 2015-ом.

Сейчас в Украине обучается 66 310 иностранных студентов. В 2011 году их было 53 664.

Читайте также: Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой

22 марта президент Петр Порошенко подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц, получивших инвалидность вследствие войны, и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.