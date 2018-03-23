Погода в Украине на выходных: потепление днем и до -12 ночью

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни перепад между дневной и ночной температурой местами будет достигать двадцати градусов

В субботу, 24 марта, по всей территории Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха в западных областях до +3…+5 днем и -7…-9 градусов ночью; на Закарпатье +6…+8 днем и -6…-8 ночью. В центральных областях днем +2…+4, ночью -6…-8 градусов. На севере от нуля до +2 днем и до -10…-12 градусов ночью. На востоке 0…+2 днем и -3…-5 ночью. В южных областях днем около +1…+3, ночью -1…-3 градуса. В Крыму +7…+9 днем и +2…+4 градуса ночью.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Днем воздух прогреется до +2…+4, ночью похолодает до -7…-9 градусов.

В воскресенье, 25 марта, осадков также не предвидится. Дневная температура воздуха на западе составит до +5…+7, на Закарпатье до +9, ночью в среднем -6…-8 градусов, местами до -11. В центре +3…+5 днем и -4…-6 градусов ночью. На севере днем +2…+4, ночью -7…-9. На востоке +1…+3 днем и около -5…-7 градусов ночью. В южных областях +3…+5 днем и -4…-6 градусов ночью. В Крыму +5…+7 днем и -2…-4 ночью.

В Киеве и Киевской области будет сухо. Днем термометры покажут +1…+3, ночью -3…-5 градусов.



В понедельник, 26 марта, ожидается дальнейшее потепление. В северных, центральных и южных областях страны пройдут дожди. На западе днем до +9…+11, ночью до -8…-10 градусов. В центре +6…+8 днем и -4…-6 ночью. На севере +5…+7 днем и -7…-9 градусов ночью. На востоке днем +4…+6, ночью -6…-8 градусов. На юге днем около +8…+10, ночью -4…-6 градусов. В Крыму +10…+12 днем и от нуля до -2 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области новая неделя начнется с дождя. Днем +6…+8, ночью -4…-6 градусов.

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