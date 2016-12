Украинский шахматист Иванчук победил чемпиона мира Карлсена

Украинец из Львова Василий Иванчук в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном - действующим чемпионом мира по классическим шахматам.

Оставшись с пятью фигурами на доске, 26-летний Карлсен отказался продолжать игру и признал свое поражение от 47-летнего Иванчука.

Фото: chess24.com

This Ukrainian with gargantuan eyebrows must have a very special place in Carlsen's nightmares. https://t.co/NO2xDcCN61 #DohaChess2016 pic.twitter.com/pYrZtqCnyx