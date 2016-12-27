Украинский шахматист Иванчук победил чемпиона мира Карлсена

Львовянин разгромил действующего чемпиона мира по классическим шахматам в седьмом туре чемпионата в Дохе

Карлсен и Иванчук жмут руки после матча (фото - twitter.com/TarjeiJS)

Украинец из Львова Василий Иванчук в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном - действующим чемпионом мира по классическим шахматам.

Оставшись с пятью фигурами на доске, 26-летний Карлсен отказался продолжать игру и признал свое поражение от 47-летнего Иванчука.





Фото: chess24.com

This Ukrainian with gargantuan eyebrows must have a very special place in Carlsen's nightmares. https://t.co/NO2xDcCN61 #DohaChess2016 pic.twitter.com/pYrZtqCnyx - Olimpiu G. Urcan (@OlimpiuUrcan) 27 грудня 2016 р.

Еще одну победу Украине принес харьковчанин Антон Коробов, который разгромил кубинца Леньера Домингеса, считающегося одним из лучших игроков в быстрые шахматы.

1 декабря 2016 года сообщалось, что норвежец Карлсен обыграл российского гроссмейстера Сергея Карякина, защитив свой титул чемпионат мира.

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