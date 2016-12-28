Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Украинец обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена и экс-чемпиона планеты Виши Ананда из Индии

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар). Иванчук набрал 11 очков в 15-ти партиях, сообщает Укринформ.



По ходу турнира украинец обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена и экс-чемпиона планеты Виши Ананда из Индии.

Вчера, 27 декабря, Иванчук в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в столице Катара Дохе, одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном - действующим чемпионом мира по классическим шахматам.

Быстрые (активные) шахматы - разновидность игры в шахматы, где каждому игроку на всю партию дается от 10 минут до часа.

Сегодня на чемпионате победила украинка Анна Музычук.

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