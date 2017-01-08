Союз биатлонистов забрал у РФ право провести этап кубка мира

Вместо Тюмени 8-й этап кубка мира по биатлону принимает Контиолахти

Восьмой этап кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти (Филяндия). Об этом сообщает сайт международного союза биатлонистов.

"Международный союз биатлонистов выбрал новое место для проведения восьмого этапа кубка мира. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 6 по 12 марта 2017 года", - отмечается в сообщении.

22 декабря сообщалось, что российский союз биатлонистов добровольно отказался от проведения этапа кубка мира по биатлону в Тюмени.

Ранее РФ уже лишилась права провести чемпионат мира по бобслею, который должен был проходить в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона (ФИБТ) пояснила, что проводить сейчас подобные соревнования в России было бы неразумно из-за угрозы бойкота.

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