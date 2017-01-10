ФИФА: на чемпионате мира в 2026 году сыграют 48 команд

ФИФА приняла решение расширить чемпионат мира по футболу до 48 участников

Международная федерация футбола (ФИФА) единогласно проголосовала за то, чтобы, начиная с чемпионата мира 2026 года, на мировых форумах в финальной части участвовало 48 команд. Об этом сообщает Football.ua

Все 33 делегата проголосовали за это.

"Таким образом, на чемпионате мира будет не 8 групп по 4 команды, а 16 групп по 3 команды. В плей-офф пройдут по 2 лучших команды из каждой группы", - отмечается в сообщении.

Количество матчей увеличится с 64-х, до 80-ти, что принесет дополнительную прибыль для ФИФА.

Для победы нужно будет сыграть те же 7 матчей, а турнир будет длиться 32 дня.

29 декабря сообщалось, что ФИФА применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленным под руководством Ричарда Макларена.

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