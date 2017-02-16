Умер 28-летний футболист сборной Украины по пляжному футболу
16.02.2017 12:14
Евгению Рябчуку было 28 лет
Евгений Рябчук (фото - facebook.com/vitaliy.sydorenko)
Умер 28-летний игрок украинской сборной по пляжному футболу Евгений Рябчук. Об этом у себя в Facebook cообщил его партнер по команде Виталий Сидоренко.
"Мы всегда будем тебя помнить Женя, таким каким ты был: искренним , добродушным , веселым , настоящим другом , отцом и мужем. Покойся с миром брат мой, ты всегда будешь в наших сердцах", - отметил Сидоренко.
СМИ ранее сообщали, что у Рябчука диагностировали рак печени.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:30
-
13:06
-
12:44
-
13:00
-
12:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров