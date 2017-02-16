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Умер 28-летний футболист сборной Украины по пляжному футболу

16.02.2017 12:14
Евгению Рябчуку было 28 лет
Умер 28-летний футболист сборной Украины по пляжному футболу
Евгений Рябчук (фото - facebook.com/vitaliy.sydorenko)

Умер 28-летний игрок украинской сборной по пляжному футболу Евгений Рябчук. Об этом у себя в Facebook cообщил его партнер по команде Виталий Сидоренко.

"Мы всегда будем тебя помнить Женя, таким каким ты был: искренним , добродушным , веселым , настоящим другом , отцом и мужем. Покойся с миром брат мой, ты всегда будешь в наших сердцах", - отметил Сидоренко.

СМИ ранее сообщали, что у Рябчука диагностировали рак печени.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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