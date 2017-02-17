Сборная Украины завоевала серебро на Чемпионате мира по биатлону

Женская сборная Украины пришла второй в эстафетной гонке, пропустив вперед только сборную Германии

Сборная Украины заняла 2-е место в женской эстафетной гонке Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Варвинец на своем этапе один раз промахнулась при стрельбе в положении стоя 0+1, Джима - допустила по одному промаху на обеих стрельбах (1+1), Меркушина - один промах в положении лежа (1+0), Пидгрушная не промахнулась ни разу.

Лидером гонки стала сборная Германии, победив с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, опередив украинок на 6,4 секунды. Бронза досталась сборной Франции с 8,1 секунды отставания. Медаль женской эстафетной команды стала первой для сборной Украины на ЧМ в Хохфильцене.

27 января 2017 года украинка Юлия Джима завоевала золото в спринтерской гонке чемпионата Европы по биатлону. 28 января она завоевала серебро в гонке преследования.

3 февраля украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы.

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