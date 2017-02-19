Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе

Долгополов обыграл пятую ракетку мира и получит 624 тысячи долларов

Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает sport.ua.



Долгополов обыграл пятую ракетку мира Кеи Нисикори. Его победа стала для украинцев первой в серии АТР с 2014 года.



Призовой фонд турнира - 624 тысячи долларов.

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