USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе

19.02.2017 23:15
Долгополов обыграл пятую ракетку мира и получит 624 тысячи долларов
Украинский теннисист выиграл турнир в Буэнос-Айресе
Александр Долгополов (фото - argentinaopenatp.com)

Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает sport.ua.

Долгополов обыграл пятую ракетку мира Кеи Нисикори. Его победа стала для украинцев первой в серии АТР с 2014 года.

Призовой фонд турнира - 624 тысячи долларов. 

Читайте также: Украинская теннисистка Свитолина выиграла первый турнир в сезоне

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 