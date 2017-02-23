Тренер Шахтера хочет посетить оккупированный Донецк

Непросто все время играть на выезде, далеко от своих фанатов, все время путешествовать, сказал главный тренер ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что хочет посетить родной для футбольного клуба - Донецк. Об этом сообщает Marca.

"Непросто все время играть на выезде, далеко от своих фанатов, все время путешествовать. Но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Когда я подписывал контракт с Шахтером, я знал об этой ситуации. Я до сих пор не был ни в Донецке, ни на Донбасс Арене. И я бы хотел получить такую возможность", - отметил Фонсека.

Он считает, что превзойти экс-тренера клуба Мирча Луческу ему будет сложно.

"У меня другие идеи по сравнению с Луческу. Я не говорю, лучше они или хуже. Но стиль игры и мышления изменились. Очевидно, что превзойти Луческу будет сложно, потому что он был тренером-победителем на протяжении 12 лет. Хочу построить команду, которая постоянно борется за победы. Но прежде всего, хочу создать команду, которая изумляет людей. У тренеров есть обязательство - играть в привлекательный футбол", - подчеркнул Фонсека.

По его словам, Шахтер должен пройти в Лиге Европы, как можно дальше.

"Это правда, что плей-офф стал более сложным. Лига Европы - это мини-Лига чемпионов", - сказал тренер.

31 мая 2016 года сообщалось, что новым главным тренером донецкого Шахтера стал 43-летний португалец Паулу Фонсека

15 февраля сообщалось, что в Донецке закрыли тренировочную базу Шахтера, поскольку там расквартировано одно из подразделений гибридной российской армии в Донбассе.

Читайте также: Сепаратисты жалуются: Шахтер запрещает играть на Донбасс Арене

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.