Тренер Шахтера хочет посетить оккупированный Донецк
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что хочет посетить родной для футбольного клуба - Донецк. Об этом сообщает Marca.
"Непросто все время играть на выезде, далеко от своих фанатов, все время путешествовать. Но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Когда я подписывал контракт с Шахтером, я знал об этой ситуации. Я до сих пор не был ни в Донецке, ни на Донбасс Арене. И я бы хотел получить такую возможность", - отметил Фонсека.
Он считает, что превзойти экс-тренера клуба Мирча Луческу ему будет сложно.
"У меня другие идеи по сравнению с Луческу. Я не говорю, лучше они или хуже. Но стиль игры и мышления изменились. Очевидно, что превзойти Луческу будет сложно, потому что он был тренером-победителем на протяжении 12 лет. Хочу построить команду, которая постоянно борется за победы. Но прежде всего, хочу создать команду, которая изумляет людей. У тренеров есть обязательство - играть в привлекательный футбол", - подчеркнул Фонсека.
По его словам, Шахтер должен пройти в Лиге Европы, как можно дальше.
"Это правда, что плей-офф стал более сложным. Лига Европы - это мини-Лига чемпионов", - сказал тренер.
31 мая 2016 года сообщалось, что новым главным тренером донецкого Шахтера стал 43-летний португалец Паулу Фонсека
15 февраля сообщалось, что в Донецке закрыли тренировочную базу Шахтера, поскольку там расквартировано одно из подразделений гибридной российской армии в Донбассе.
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