Тренер Барселоны Луис Энрике объявил об уходе
Главный тренер каталонского футбольного клуба Барселона Луис Энрике объявил, что покинет команду по окончании сезона после трех лет руководства клубом, передает Би-би-си.
"В следующем сезоне я не будут тренером Барселоны. Это сложное, взвешенное и обдуманное решение", - сказал Энрике на пресс-конференции после матча с хихонским Спортингом, который завершился победой Барсы со счетом 6:1.
"У нас сейчас непростая ситуация, особенно в одном из турниров Лиги чемпионов, но я уверен, что общими усилиями мы можем развернуть ее в свою пользу", - сказал Энрике.
С 2014 года Барселона завоевала в общей сложности восемь титулов. В первом же сезоне под руководством Энрике клуб поочередно одержал победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.
В 1996-2004 годах Луис Энрике играл за Барселону на позиции атакующего полузащитника. До этого он пять лет выступал за мадридский Реал. С 2008 по 2011 годы Энрике работал тренером Барселоны Б, который является резервной командой каталонского клуба.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:55
-
10:25
-
09:00
-
09:00
-
09:48