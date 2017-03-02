Тренер Барселоны Луис Энрике объявил об уходе

Луис Энрике объявил, что покинет команду по окончании сезона после трех лет руководства клубом

Главный тренер каталонского футбольного клуба Барселона Луис Энрике объявил, что покинет команду по окончании сезона после трех лет руководства клубом, передает Би-би-си.

"В следующем сезоне я не будут тренером Барселоны. Это сложное, взвешенное и обдуманное решение", - сказал Энрике на пресс-конференции после матча с хихонским Спортингом, который завершился победой Барсы со счетом 6:1.

"У нас сейчас непростая ситуация, особенно в одном из турниров Лиги чемпионов, но я уверен, что общими усилиями мы можем развернуть ее в свою пользу", - сказал Энрике.

С 2014 года Барселона завоевала в общей сложности восемь титулов. В первом же сезоне под руководством Энрике клуб поочередно одержал победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

В 1996-2004 годах Луис Энрике играл за Барселону на позиции атакующего полузащитника. До этого он пять лет выступал за мадридский Реал. С 2008 по 2011 годы Энрике работал тренером Барселоны Б, который является резервной командой каталонского клуба.

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