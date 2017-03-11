Украинские пловчихи завоевали серебро на соревнованиях в Париже
11.03.2017 12:59
Группа из восьми пловчих-синхронисток заняла второе место на соревнованиях групп в Париже
Фото: НОК Украины/Facebook
Украинские синхронные пловчихи заняли второе место на соревнованиях групп на международных соревнованиях в Париже. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Украину представляли Анна Волошина, Ксения Сидоренко, Анастасия Савчук, Екатерина Садурская, Елизавата Яхно, Александра Кашуба, Марина Алексеева и Владислава Алексеева.
26 февраля Украинская шашистка Виктория Мотричко победила на престижном международном турнире по шашкам-100 Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в каннском Дворце кинофестивалей во Франции.
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