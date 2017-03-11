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Украинские пловчихи завоевали серебро на соревнованиях в Париже

11.03.2017 12:59
Группа из восьми пловчих-синхронисток заняла второе место на соревнованиях групп в Париже
Украинские пловчихи завоевали серебро на соревнованиях в Париже
Фото: НОК Украины/Facebook

Украинские синхронные пловчихи заняли второе место на соревнованиях групп на международных соревнованиях в Париже. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Украину представляли Анна Волошина, Ксения Сидоренко, Анастасия Савчук, Екатерина Садурская, Елизавата Яхно, Александра Кашуба, Марина Алексеева и Владислава Алексеева. 

26 февраля Украинская шашистка Виктория Мотричко победила на престижном международном турнире по шашкам-100 Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в каннском Дворце кинофестивалей во Франции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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