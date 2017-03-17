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Футбол: Тимощук с Луческу будут тренировать российскую команду

17.03.2017 10:11
Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе питерского футбольного клуба Зенит в качестве помощника Мирчи Луческу
Футбол: Тимощук с Луческу будут тренировать российскую команду
Анатолий Тимощук (фото - EPA)

Бывший полузащитник футбольной сборной Украины Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб российского клуба Зенит. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Тимощук будет помощником Мирчи Луческу. Соглашение с клубом рассчитано на два года.

В пресс-службе Зенита напомнили, что в качестве футболиста в составе клуба Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал пять голевых передач, стал двукратным чемпионом РФ, обладателем Суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

10 февраля 2017 года Тимощук объявил о завершении карьеры футболиста. тогда же сообщалось, что бывший игрок украинской сборной получил тренерский диплом высшей категории - PRO, которая дает право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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