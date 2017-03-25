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Украинский пятиборец победил на этапе Кубка мира

25.03.2017 10:21
Призер Олимпиады занял первое место на втором этапе Кубка, а на первом он завоевал серебро
Украинский пятиборец победил на этапе Кубка мира
Павел Тимощенко (фото - НОК Украины/Facebook)

Украинский спортсмен Павел Тимощенко победил на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

На первом этапе Кубка в Лос-Анджелесе Тимощенко завоевал серебро. Тогда первое место занял венгр Бенце Деметер.

В 2016 году Павел Тимощенко завоевал серебряную медаль по современному пятиборью на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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