Украинский пятиборец победил на этапе Кубка мира
25.03.2017 10:21
Призер Олимпиады занял первое место на втором этапе Кубка, а на первом он завоевал серебро
Павел Тимощенко (фото - НОК Украины/Facebook)
Украинский спортсмен Павел Тимощенко победил на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
На первом этапе Кубка в Лос-Анджелесе Тимощенко завоевал серебро. Тогда первое место занял венгр Бенце Деметер.
В 2016 году Павел Тимощенко завоевал серебряную медаль по современному пятиборью на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
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