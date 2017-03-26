Украинские гимнастки завоевали две медали на турнире во Франции

Сегодня украинки на третьем этапе Гран-При по художественной гимнастике во Франции завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль

Сегодня, 26 марта, во французском городе Тье завершились финалы в отдельных видах на третьем в этом году этапе Гран-При по художественной гимнастике. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации гимнастики Украины.

Первую медаль для Украины принесла Виктория Мазур, завоевав серебро в финале с мячом. Полученная Мазцро оценка 18,650 - лучшая в ее карьере.

Спортсменка чисто выступила в финале с обручем, получив 17,450 и заняв 5-ое место, однако в финале с булавами допустила ряд ошибок и осталась 8-ой (14,500).

Сборная команда в групповых упражнениях, допустившая несколько ошибок в упражнении с пятью обручами, стала в этом виде 4-ой, однако чистое выступление с мячами и скакалками принесло девушкам бронзовую медаль соревнований (17,700).

Кроме того, украинки заняли первое место по сумме результатов за индивидуальную и групповую программу и получили памятный кубок из рук мэра города Тье.

Вчера украинские гимнастки выиграли бронзовую медаль в многоборье на Гран-При по художественной гимнастике

Всего в копилке сборной Украины с этого старта одно серебро и 2 бронзовые медали, отмечается в сообщении Федерации.

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