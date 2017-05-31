USD:  26.14  26.38   EUR:  28.98  29.55  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сергей Ребров покинул пост тренера Динамо

31.05.2017 22:31
Ребров официально заявил, что прекращает сотрудничество с Динамо. Он был тренером клуба на протяжении трех лет
Сергей Ребров покинул пост тренера Динамо
Сергей Ребров (фото- fcdynamo.kiev.ua)

Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча 32-го тура чемпионата Украины против Черноморца, сообщается на официальном сайте клуба.

"Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом - ред.) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе", - сказал Ребров. 

Сергей Ребров отметил, что у него есть предложения от нескольких команд, но переговоры он пока ни с кем не вел. 

Ребров был тренером Динамо три года. За это время команда дважды выигрывала титул чемпионов Украины. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 